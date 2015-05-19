50 ألف جنيه لمريض التصلب المتناثر للعلاج على نفقة الدولة

عقد قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا برئاسة الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لعرض فاعليات دخول الأدوية الجديدة، التى تعالج مرض التصلب المتناثر إلى منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وشارك فى المؤتمر كل من الدكتور محمد فؤاد برعى، رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية طب الإسكندرية، والدكتور فاروق طلعت، أمين عام الجمعية المصرية لرعاية مرضى التصلب المتناثر.

وصرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن الدكتور عادل العدوى وزير الصحة قرر رفع سقف تكلفة علاج مرض التصلب المتناثر Multiple Sclerosis من ستة آلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه مما يسمح بدخول الأدوية البيولوجية الخاصة بعلاج المرض إلى منظومة العلاج على نفقة الدولة لتضاف إلى الأدوية التقليدية هو إنجاز يضاف إلى إنجازات وزير الصحة.

وأضاف حجازى أن وزير الصحة قد قرر عقد اللجان الثلاثية بالإسكندرية لتجنيب المرضى مشقة السفر إلى القاهرة، مع عمل ربط إلكترونى لمنظومة العلاج على نفقة الدولة بالشبكة القومية.