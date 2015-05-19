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استمرار انقطاع التيار عن 15 قرية بكوم امبو بسبب تفجير برج كهرباء

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استمرار انقطاع التيار عن 15 قرية بكوم امبو بسبب تفجير برج كهرباء استمرار انقطاع التيار عن 15 قرية بكوم امبو بسبب تفجير برج كهرباء
تستمر أزمة 15 قرية بمركزى كوم إمبو ونصر النوبة فى أسوان، حيث تغرق فى الظلام منذ فجر أمس، وحتى الآن، بسبب تفجير إرهابيين برج الكهرباء رقم 201 غرب كوم إمبو.

وزرع الإرهابيون 3 عبوات بدائية الصنع على قواعد خرسانية أسفل البرج، ما تسبب فى حدوث تلفيات وانقطاع التيار الكهربائى عن مدينة كلابشة، وقريتى الدكة وأبو هور، بنصر النوبة وقرية سلوا بكوم إمبو، وتسبب الحادث فى خروج محطة كهرباء كلابشة عن الخدمة، وتوقف 8 مغذيات تقريبا، حيث تتواصل الجهود لإعادة إطلاق التيار الكهربائى.

وتصل تكلفة إنهاء أعمال الإصلاح 200 ألف جنيه لإعادة إطلاق التيار بالمناطق المتضررة، وخاصة ببرج الضغط العالى الموصل بجهد 220 كيلو فولت، وأيضًا إصلاح خط 66 كيلو فولت المغذى لهذه المناطق، بعد سقوط البرج عليه.

وأكد أهالى لـ"اليوم السابع" بقرية سلوا أكبر القرى المتضررة من العمل الإرهابى، أن قصورا كبيرا فى أداء التنفيذيين ظهر جليا خلال هذه الكارثة، أبرزهم قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، حيث سبب انقطاع التيار الكهربائى انقطاع لمياه الشرب لمدة يوم ونصف تقريبا وخاصة بقرية الشبيكة بكوم امبو والمفترض توفير ديزل لتشغيل المحطات المتوقفة، كذلك غياب المتابعات التنفيذية الميدانية فى بقية القطاعات فى القرى التى تضررت، تحديدا بمركز كوم امبو مقارنة ببقية القرى التابعة لمركز نصر النوبة، التى شهدت متابعة ميدانية أفضل.

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مصر 365