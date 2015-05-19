جامعة المنصورة تدشن أول شبكة قومية للنانو تكنولوجى

استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور محمد نبيل صبرى مدير مركز النانو تكنولوجى لعرض مشروع الشبكة القومية للنانوتكنولوجى،حيث وافقت أكاديمية البحث العلمى على تمويل مشروع تقدم به مدير مركز النانوتكنولوجى بجامعة المنصورة لإنشاء شبكة قومية تضم المراكز البحثية العاملة فى مجال الميكرو والنانوتكنولوجى.

وتضم الشبكة الأعضاء المؤسسين، بالإضافة لجامعة المنصورة التى تقوم بالريادة فى هذا المشروع وهم بترتيب موافقتهم على الانضمام للمشروع كل من ، جامعة القاهرة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة النيل، مركز بحوث البناء والإسكان ومعهد بحوث البترول ، حيث تسعى الشبكة لضم جميع الهيئات العاملة فى مجال الميكرو والنانوتكنولوجى فى مصر لأجل تحقيق تكامل بينها.

ومشروع إنشاء الشبكة سيمتد لمدة عامين يتم خلالهما إنشاء بوابة إلكترونية تضم كافة الموارد المادية والبشرية المتاحة لدى كافة الأعضاء، وتنظيم عدد من ورش العمل لأجل تعريف المجتمع بإمكانيات هذه التكنولوجيا الجديدة والواعدة.