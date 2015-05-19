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بالصور.. فتح الطريق الصحراوى أمام قسم شرطة فايد

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أعلن أشرف فؤاد مصطفى رئيس مركز ومدينة فايد أنه تم اليوم إعادة فتح الطريق الصحراوي الاسماعيلية – السويس من أمام قسم شرطة فايد .
>وقال رئيس المركز والمدينة أنه العميد مجدي إمام مأموم مركز ومدينة فايد رافقه للإشراف والمتابعة الميدانية لتنفيذ أعمال أعادة فتح الطريق الصحراوي أمام مركز الشرطة والذي كان يسبب ومشاكل كثيرة للعربات وخاصة النقل الثقيل وقد تم إغلاق هذا الطريق منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن وقد تم عمل حرم آمن للقسم وبمسافة 200 متر وإعطاء الحرم لمسافة 4 متر بالطريق وترك حارة لمسافة 6 متر
>وأشار رئيس مدينة فايد إلى ان تم عمل حاجز خرسانة بارتفاع متر ومزود بالعلامات الفسفورية وبة أشارات المرورية وذلك لتسهيل الحركة المرورية وحل مشكلة كبيرة للمواطنين بمركز ومدينة فايد ..

الطريق مغلق بالحجار -اليوم السابع -5 -2015
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الطريق مغلق بالحجار

كميات من أحجار الطوب أمام الطريق -اليوم السابع -5 -2015
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كميات من أحجار الطوب أمام الطريق

لودر مجلس المدينة يزيل الأحجار -اليوم السابع -5 -2015
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لودر مجلس المدينة يزيل الأحجار

الطريق بعد الافتتاح -اليوم السابع -5 -2015
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الطريق بعد الافتتاح

إعادة فتح طريق الاسماعيلية السويس -اليوم السابع -5 -2015
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إعادة فتح طريق الاسماعيلية السويس


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