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وزير الصحة يلتقى رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

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وزير الصحة يلتقى رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وزير الصحة يلتقى رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

أجرى وزير الصحة، الدكتور عادل عدوي، عدة لقاءات على هامش مشاركته فى افتتاح الدورة الثامنة والستين لجمعية الصحة العالمية بجنيف، هدفت إلى التواصل مع الأطراف الدولية الفاعلة من أجل المعاونة فى الجهود الوطنية للارتقاء بالمنظومة الصحية فى ، وتوفير الدواء للمرضى خاصة فيروس الكبد الوبائى.

وأوضح وزير الصحة أن أهم تحدى يواجه العالم فى المجال الصحي هو إنتشار الأوبئة، لا سيما وأن هناك بيئة مواتية لإنتشارها، مما يفرض على العالم العمل على معالجتها ومكافحة الأمراض قبل ظهورها.

وأشار إلى تطور دخول شركات الدواء قطاع الخدمات الصحية، وتأثير ذلك على توفير الدواء لكل محتاج ، وطالب عدوي بإنشاء مركز لتقييم التكنولوجيا الصحية فى كل دولة.

وقد شارك وزير الصحة فى اللقاء الذى دعا إليه البروفسور كلاوس شواب، رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى، لبحث المسائل الصحية العالمية، والتحديات التى تمثلها والدور الذى يمكن أن يلعبه المنتدى لمساعدة وزراء الصحة على تخطيها.

 

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