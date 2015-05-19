الزراعة والري والإسكان تعرض رؤيتها حول «المليون فدان» الأربعاء المقبل

تعرض وزارات الزراعة والري والإسكان رؤيتها غدا الاربعاء أمام اجتماع مجلس الوزراء برئاسة ابراهيم محلب للتصرف في أراضي مشروع المليون فدان تمهيدا لعرضها علي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والإعلان عنها رسميا الأسبوع المقبل.

وقال وزير الزراعة في تصريحات له إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الوزارات المعنية بتنفيذ مشروع المليون فدان بعقد لقاءات لاستطلاع الآراء لتحديد آليات التصرف بإراضي المشروع معربا عن استعداد الحكومة لتخصيص مساحات من أراضي المشروع للتعاونيات الزراعية لأنه لن يبني مصر إلا فلاحي مصر ومستثمري مصر.

وحول تشجيع الاستثمار العربى أوضح هلال “لست ضد المستثمر العربي ولكني مع الاستثمار الزراعي في المشروعات القومية بشروطي وليس بشروط المستثمرين لان أراضي مصر للجادين فقط ولن يحدث تسقيع لإراضي مصر خلال الفترة الحالية او القادمة”.

وفيما يتعلق بالتغييرات الأخيرة التى أجراها وزير الزراعة أمس في القيادات الزراعية قال هلال: إن التغييرات التي أجراها في الهيكل الاداري لوزارة الزراعة والتي بلغت 23 من قيادات الوزارة تهدف لتغيير التفكير الإداري بالوزارة .

وأضاف إنه “سيقوم بإجراء تغييرات أخرى خلال أيام لإصلاح منظومة الإدارة في وزارة الزراعة معربا عن تقديره للقيادات السابقة الذين أدوا واجباتهم بكل احترام”.