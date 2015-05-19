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علماء أمريكيون يناقشون قضية الأخلاق فى تكنولوجيا تغيير الجينات

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علماء أمريكيون يناقشون قضية الأخلاق فى تكنولوجيا تغيير الجينات علماء أمريكيون يناقشون قضية الأخلاق فى تكنولوجيا تغيير الجينات
تتصدى أكبر منظمة علمية فى الولايات المتحدة، لمخاوف عبّر عنها علماء ومعنيون بالأخلاق، وقررت إطلاق مبادرة طموحة لوضع خطوط استرشادية للتكنولوجيا الجينية الجديدة التى لها القدرة على توفير "مواليد حسب الطلب".

وتسمح هذه التكنولوجيا المسماة (كريسبر – كاس 9) للعلماء بتغيير أى جين يستهدفونه فعليا. وهذه التقنية شبيهة ببرامج الكمبيوتر لمعالجة النصوص، لكن فى المجال الحيوى وهى تمكن العلماء من رصد أى عيوب جينية واستبدالها.

وعصفت هذه التقنية بعلم الأحياء وأشعلت معارك على براءة الاختراع بين شركات ناشئة وجامعات تقول إنها يمكن أن تكون مفيدة وثورية مثل تكنولوجيا الحمض النووى (دى.إن.ايه) التى تطورت فى السبعينات والثمانينات وأطلقت صناعة التكنولوجيا الحيوية، لكن تكنولوجيا كريسبر فجرت مخاوف أخلاقية.

وفى الشهر الماضى أعلن علماء صينيون عن أول تجربة لاستخدام تقنية كريسبر لتغيير الجينات لإحداث تغيير فى الحمض النووى لأجنة بشرية، ورغم أن هذه الأجنة غير قابلة للحياة ولن تتطور إلى مواليد، إلا أن التجربة قوبلت بصيحة تحذير من العلماء الذين قالوا إن هذا قد يعنى أن تغيير الخريطة الجينية للإنسان يمكن أن يكون مسألة وقت.

واستجابة لهذه التحذيرات قالت الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم ومعهد الطب التابع لها إنهما سينظمان قمة دولية فى الخريف يستكشف خلالها الباحثون وخبراء آخرون "القضايا العلمية والأخلاقية والسياسية ذات الصلة بأبحاث تغيير الجين البشرى".

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مصر 365