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كيف تقنن تناول المخللات أثناء الرجيم

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كيف تقنن تناول المخللات أثناء الرجيم كيف تقنن تناول المخللات أثناء الرجيم
أثناء الرجيم هناك الكثير من المحاذير والموانع، ما يجعل المريض يشعر بالرغبة الزائدة فى تناول بعض الممنوعات، ولكى تقنن تناولك لمثل هذه المأكولات والأطعمة الممنوعة، وبشكل خاص المخللات والموالح، فعليك أن تلتزم بالتوازن حتى لا تعانى من زيادة السعرات والوزن.

أكد الدكتور أحمد خالد، استشارى أمراض السمنة، أن المخللات أحد أخطر الأطعمة التى يمكن أن تضر بأى نظام صحى، وعلى الرغم من ذلك لا يمكن حرمان المريض منها بشكل تام، حتى لا تزداد رغبته فى تناولها بكميات كبيرة وبشكل عكسى، فضلاً عن أن المخللات والأطعمة المالحة تعمل على تخزين المياه فى الجسم، وصعوبة هضمها، وهو ما يجعل الزيادة فى الوزن تتناسب طرديًا مع الإكثار من تناول المخللات.

ولذا ينصح الدكتور أحمد خالد بضرورة أن يعتمد المريض على شرب كميات هائلة من المياه بجانب تناول المخلل، بعد وقبل تناوله، إضافة إلى تناول قطعتين لا أكثر منه طوال الوجبة وعلى مدار اليوم، ويمكن أن يصبح تناول المخلل لمتبعى الرجيم مفيدًا فى حالة تناوله أثناء الشعور بالجوع فهو يساعد على الشبع لفترة، ولكن بتقنين، بتناول قطعة من المخلل واحدة عند الشعور بالجوع على ألا تزيد الكمية عن قطعتين فى اليوم، وثلاث مرات أسبوعيًا، وعدم الإسراف فى تناوله فى اليوم "الفرى" المفتوح.

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مصر 365

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