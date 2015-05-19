السلطات العراقية تسمح لنازحى الأنبار بدخول بغداد بشرط وجود كفيل

قررت قيادة عمليات بغداد بعد ظهر اليوم الثلاثاء السماح لنازحى الأنبار بالدخول إلى العاصمة العراقية عبر جسر "بزيبز" بشرط وجود كفيل فى بغداد.

وشرط الكفيل، وهو ذات الإجراء الذى اتخذته عمليات بغداد فى موجة النزوح الأولى من الرمادى فى شهر أبريل الماضى نتيجة هجوم تنظيم (داعش) الإرهابى الذى تجدد يوم الجمعة الماضى مما أدى لموجة نزوح ثانية.. حيث نزح أكثر من 25 ألف شخص بعد سيطرة داعش على معظم مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق.

ولفت مستشار وزارة حقوق الإنسان العراقى كامل أمين إلى أن داعش قتل العشرات من أسر المقاتلين من أبناء عشائر الأنبار الذين يقاتلونه منذ أكثر من عام ولاسيما فى منطقة البوعلوان التى سيطر عليها بالمدينة أو الذين يعملون بالأجهزة الأمنية، للتأثير سلبيا على معنويات المقاتلين وإجبارهم على إلقاء السلاح.

وقال أمين - فى تصريح صحفى اليوم - إن ارهابيى داعش يستهدفون الأطفال والنساء من أبناء المقاتلين فى عشائر الأنبار وينكلون بهم، فضلاً عن احتجاز وقتل عوائل العاملين فى الأجهزة الأمنية فى الأنبار لإجبارهم على تسليم أنفسهم.

على صعيد متصل، صرح قائد لواء "الامام علي" بقوات "الحشد الشعبي" كاظم الجابرى بأن قوات الحشد أطلقت طائرات تجسس بدون طيار لكشف مواقع مسلحى تنظيم (داعش) الارهابى فى محافظة الأنبار.

وأوضح الجابرى - فى بيان صحفى اليوم - أن "سرايا عاشوراء" التى تتبع لها قواته هى الوحيدة من قوات الحشد التى تستخدم طيارات مسيرة بدون طيار فى الانبار من أجل الاستطلاع الجوى لمعرفة امكانات العدو قبل الهجوم عليه فى اطار عملية تحرير الأنبار.