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مباحثات تونسية أمريكية لدفع منظومة الاستثمار الأجنبى المباشر

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مباحثات تونسية أمريكية لدفع منظومة الاستثمار الأجنبى المباشر مباحثات تونسية أمريكية لدفع منظومة الاستثمار الأجنبى المباشر
بحث رئيس مجلس نواب الشعب التونسى محمد الناصر مع وفد أمريكى ضم دافيد بيسلى محافظ سابق ومساهم بالبنك الأمريكي، ومونزار فافات مستشار بالحكومة الأمريكية مكلف بشؤون المنطقة، وبريان بالميارى الخبير فى الشركات والمؤسسات الناشئة، وحليمة مراد المستشارة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، سبل دفع منظومة الاستثمار الأجنبى المباشر بين الجانبين.

وذكر بيان للمجلس ، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه ، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بخصوص علاقات التعاون والتشارك بين الجانبين وسبل تعزيز منظومة الاستثمار الأجنبى المباشر .

وأطلع رئيس المجلس التونسى الوفد على نشاط المؤسسة التشريعية وآلياته ، مبرزا أولويات عمله المتمثلة فى تركيز المؤسسات والهيئات التى نص عليها دستور تونس الجديد.

كما استعرض مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المطروحة ، مؤكدا ما يحدو الشعب التونسى من إرادة تؤهله لإتمام مسار الانتقال الديمقراطي.

وأعرب أعضاء الوفد الأمريكى عن تقديرهم لنجاح تونس فى انتقالها الديمقراطي، ولما تم تحقيقه من نتائج إيجابية خاصة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتوصل إلى تشكيل حكومة تعكس التعددية السياسية والحزبية فى تونس، مؤكدين عزم الولايات المتحدة الأمريكية مواصلة دعمها لتونس فى مسارها الانتقالي.
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