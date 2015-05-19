المرصد السورى: مقتل 170 داعشيا فى غارات لقوات التحالف الدولى

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 170 عنصراً من تنظيم داعش لقوا حتفهم خلال الـ 48 ساعة الماضية، جراء القصف المكثف لطائرات التحالف الدولى على أماكن تمركز التنظيم فى منطقة الحسكة.

وأشار المرصد السوري،وهى جماعة سورية معارضة تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها إلى أن الغارات تمهد الطريق لمقاتلى وحدات حماية الشعب الكردى المدعمة بجيش الصناديد التابع لحاكم مقاطعة الجزيرة حميدى دهام الهادى والمجلس العسكرى السريانى وقوات حرس الخابور فى ريف تل تمر، من أجل تمشيط المنطقة التى تقصفها طائرات التحالف، حيث لقى غالبية عناصر التنظيم حتفهم خلال القصف

يذكر أن وحدات حماية الشعب الكردى مدعمة بجيش الصناديد التابع لحاكم مقاطعة الجزيرة حميدى دهام الهادى وبإسناد من طائرات التحالف الدولى، كانت قد تمكنت من طرد تنظيم داعش من بلدة تل حميس بالريف الجنوبى لمدينة القامشلى والسيطرة عليها فى الـ27 من فبراير الماضي، كما سيطرتا على بلدة تل براك بالريف نفسه، فى الـ 28 من الشهر ذاته.