جمارك المطار تحبط محاولة تهريب موبايلات بـ300 ألف جنيه

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء، محاولة أحد الركاب المصريين لتهريب عدد كبير من الموبايلات الحديثة لدى قدومه من الصين، والتى قدرت بنحو 300 ألف جنيه لبيعها فى السوق المصرى والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

وأفادت مصادر جمركية أنه أثناء قيام ركاب طائرة الخطوط القطرية القادمة من الصين بإنهاء الإجراءات، اشتبه شريف سعيد ورضا أبو العزم مأمورا الجمرك فى أحد الركاب المصريين ويدعى "ا.س.س"، وعلى الفور تم إبلاغ ماجد موسى مدير إدارة الحركة الذى أمر بسرعة تفتيشه، ليتبين إخفاؤه لكمية كبيرة من التليفونات المحمولة باهظة الثمن مخبأة بين طيات ملابسه.

أمر جمال عبد الحميد مدير الجمرك بالعرض على أحمد حسن عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات بوديعة الجمارك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .