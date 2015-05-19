وفاة شخص وزوجته وابنهما بعد تناولهم وجبة فاسدة بأسوان

توفت أسرة كاملة مكونة من 3 أشخاص فيما أُنقذت فتاة، بعد تناولهم وجبة فاسدة بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال مدير أمن أسوان إخطارًا من العميد عيد عبد الحميد مأمور مركز كوم أمبو، وفاة كل من "صلاح محمد السيد" 60 سنة وزوجته "صباح محمود حسن" 45 سنة ونجلهما "مصطفى" 12 سنة، وجميعهم مقيمون قرية عرب كيما، بعد عثور الجيران عليهم بمنزلهم لتغيبهم ليوم كامل.

فيما تم إنقاذ ابنتهم بدور 21 سنة، بعد إصابتها بحالة إعياء شديدة وتم نقلها إلى مستشفى كوم أمبو المركزى، وأفادت التحاليل الطبيبة الأولية تنالهم وجبة فاسدة.