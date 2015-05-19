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اتهام سكرتير محكمة فى كفر الشيخ بإخفاء 7 أحكام قضائية مقابل 700 ألف جنيه

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اتهام سكرتير محكمة فى كفر الشيخ بإخفاء 7 أحكام قضائية مقابل 700 ألف جنيه اتهام سكرتير محكمة فى كفر الشيخ بإخفاء 7 أحكام قضائية مقابل 700 ألف جنيه
قرر المستشار محمد قنطوش، رئيس النيابة العامة بدسوق، التحفظ على "أ.ع" سكرتير بمحكمة دسوق لاتهامه بإخفاء 7 أحكام قضائية شبه نهائية خاصة بتبوير أراض زراعية، وإزالة مبان مخالفة لصالح أحد رجال الأعمال بإحدى قرى مركز دسوق، وذلك بناءً على شكوى وردت للنيابة العامة بدسوق.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع" أن المتهم حصل على مبلغ 700 ألف جنيه، مقابل ذلك من المتهم بواقع 100 ألف جنيه عن إخفاء ملف القضية الواحد، كما كشفت المصادر أيضا أنه يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية مع كل أطراف القضية المذكورة.

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