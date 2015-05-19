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إحالة ضابط شرطة متهم بسرقة سيارة فى مصر القديمة للمحاكمة

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إحالة ضابط شرطة متهم بسرقة سيارة فى مصر القديمة للمحاكمة إحالة ضابط شرطة متهم بسرقة سيارة فى مصر القديمة للمحاكمة
أحال المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، ضابط شرطة "ر.ع" للمحاكمة، كما أخلى سبيل ضابط آخر يدعى "ا.م"، وتاجر"س.ح" فى القضية رقم 3034، المتهمين فيها بسرقة سيارة bmw. ، بضمان محل إقامتهما.

كانت قوات الأمن داهمت منزل تاجر سلاح وسيارات مسروقة بمصر القديمة، ولم تعثر على شىء، لكنهم وجدوا سيارة bmw أمام مسكنه وبسؤاله قال إنها ملك ضابط شرطة يدعى "ا.ا"، وباستدعائه أقر بأنها ملك صديقه "ر.ا" ضابط شرطة، والذى طلب منه أن يركنها لديه، حتى ينتهى من إجراءاتها الرسمية، وبسؤال طارق بهجت وكيل نيابة القديمة للضابط الثانى أكد أنها سيارته واشتراها من أحد المواطنين فى 2013، وسدد 80 ألف جنيه من إجمالى ثمنها وهو 160 ألف جنيه، ولم يستطع التواصل مع هذا الشخص، ولم يتحصل منه على أى أوراق، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الوراق، فأمرت النيابة بحجز المتهمين لحين ورود التحريات.

ويذكر أن نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار تامر العربى، أمرت بحبس ضابطى شرطة وتاجر سلاح، فى اتهامهم بسرقة سيارة bmw.، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبسهم 15 يوما، ثم قاموا بالاستئناف على القرار، إلا أن القاضى رفض، ثم تم إحالة أوراقهم لمكتب النائب العام.

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مصر 365

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