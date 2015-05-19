ضبط 8 بنادق آلية وأسلحة متعددة وذخائر ومخدرات بحملة أمنية فى سوهاج

شنت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وبقيادة العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية، بالاشتراك مع ضباط وحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر.>ففى مركز شرطة أخميم تم ضبط بندقية آلية بحوزة محمود ح أ 26 عاما عامل ومقيم نيدة مركز أخميم تحرر عن ذلك المحضر رقم 2050 أدارى مركز أخميم وتم ضبط وتم ضبط "1" فرد روسى محلى الصنع بحوزة محمد خ إ خ 24 عاما دبلوم ومقيم جزيرة محروس دائرة مركز اخميم تحرر عن ذلك المحضر رقم 2163 إدارى مركز اخميم .

فى مركز شرطة ساقلته تم ضبط "3" بندقية آلية بحوزة اشرف م ع 35 عاما عامل ومقيم الكتكاتة مركز ساقلته - تحرر عن ذلك المحضر رقم 1035 أدارى مركز ساقلته .

وتم ضبطة"2"بندقية آلية "1" طلقه حيه من ذات العيار و "6" قرص تامول و "2"قطعه صغيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن 10 جرام و "1" قطعة افيون صغيرة الحجم تزن 5 جرام بحوزة محمد ر ف 36 عاما عامل ومقيم الكتكاته مركز ساقلته، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1036 أدارى مركز ساقلته .

وفى مركز دار السلام تم ضبط بندقية آلية حوزة هيثم ح ك 27 عاما عامل ومقيم أولاد سالم بحرى مركز دار السلام تحرر عن ذلك المحضر رقم 1647 أدارى مركز دار السلام كما تم ضبط بندقية آلية بحوزة قاعود ح ا ح27 عاما عامل ومقيم أولاد سالم بحرى مركز دار السلام تحرر عن ذلك المحضر رقم 1648 أدارى مركز دار السلام .

وضبط طبنجة برتا 9مم قصير مطموسة الأرقام و "5" طلقات حيه من ذات العيار بحوزة عبد الله ك م ع 34 عاما سائق ومقيم أولاد خلف مركز دار السلام والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4102 أدارى مركز دار السلام لسنة 2014 "شروع فى قتل " تحرر عن ذلك المحضر رقم 5 أحوال المركز .

وفى مركز سوهاج تم ضبط فرد روسى محلى الصنع وعدد "1" طلقة حيه من ذات العيار وكذا عدد "2" قرص تامول ومبلغ مالى قدره "1000"جنيه يشتبه ان تكون مزوره بحوزة ناصر ع م 52 مدير معهد فتيات حلايب بالبحر الأحمر تحرر عن ذلك المحضر رقم 2975 ادارى مركز سوهاج.