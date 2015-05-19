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بالفيديو.. انهيار ميمى جمال خلال تشييع جثمان زوجها الفنان حسن مصطفى

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انهارت الفنانة ميمى جمال خلال تشيع جثمان زوجها الفنان حسن مصطفى من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بالجيزة.

الفنان حسن مصطفى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 81 عاما بمستشفى الأنجلو بعد صراع مع المرض، حيث تعرض لأزمة صحية منذ أكثر من أسبوعين بسبب مشكلات فى القلب.

اليوم السابع -5 -2015

يذكر أن الراحل حسن مصطفى قدم الكثير من الأعمال الفنية منها “الزواج على الطريقة الحديثة”، و”عفريت مراتى”، و”أضواء المدينة”، و”يوميات نائب فى الأرياف”، و”فيفا زالاطا”، و”مولد يا دنيا”، و”الرجل الذى عطس”، و”غريب فى بيتى” و”أفواه وأرانب” وغيرها من الأعمال، حيث كان يتمتع النجم الراحل بكاريزما خاصة جعلته محل الأنظار أينما كان حتى ولو قدم دورا صغيرا إلا أن حضوره كان طاغيا.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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مصر 365

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