موجز أخبار المحافظات.. متبرعة بـ9 قراريط لبناء مدرسة: "ابنوها قبل ما أموت"

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، أبرزها أن الحاجة ألطاف محمد مصطفى درويش المقيمة بقرية الهياتم مركز المحلة، وجهت رسالة استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسى، تستنكر فيها تجاهل المسئولين تنفيذ طلبها ببناء مدرسة على قطعة على مساحة 9 قراريط ملكها، كانت قد قررت التبرع بها لإقامة مدرسة فنية للبنات، رغبة منها فى التخفيف عن كاهل أبناء قريتها والقرى المجاورة لها ومساهمة منها فى النهوض بالعملية التعليمية.

وشهدت قرية ثروت التابعة لمركز دمنهور جريمة بشعة، حيث هشم مزارع رأس زوجته بالساطور أمام الأهالى لخلافات أسرية سابقة، مما أسفر عن مصرعها، وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، بوصول "إ.س" 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية ثروت بدمنهور، جثة هامدة ووجود طعنات متفرقة بجسدها وجرح عميق بالرأس.

وتمكنت مباحث القليوبية من القبض على سائق توك توك قام بقتل طفل عمره 5 سنوات، بعدما فشل فى اغتصابه، وتم ضبط المتهم الذى اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ولقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى هجومين مسلحين منفصلين من قبل مجهولين بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وتمكنت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من تهدئة المواطنين بعد العثور على جسم غريب أمام بوابة الميناء غرب المحافظة، وكان اللواء محمد الشرقاوى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، تلقى بلاغاً يفيد بالعثور على جسم غريب أمام بوابة الميناء.

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