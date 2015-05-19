سفيرة جنوب أفريقيا فى مصر تشيد بأمن محافظة جنوب سيناء

أبدت "نولوتا ندوما يندى سيبيا" سفيرة جنوب أفريقيا بالقاهرة، إعجابها الشديد بما يحدث من تنمية بمدينة شرم الشيخ فى خلال مدة زمنية بسيطة، مشيدة بالأمن والأمان بالمدينة، وقالت إن شرم الشيخ آمنة تماما، وأن السياح من جنوب أفريقيا، الذين سيأتون إلى شرم الشيخ سوف يكونون سعداء تماما، جاء ذلك فى لقاء السفيرة باللواء خالد فودة بمكتبه بمدينة شرم الشيخ على رأس رفيع المستوى، ضم أيضا "هينى دى توى” مستشار سياسى واقتصادى بالسفارة، و"عبير أبو العنين" مدير التسويق التجارى بالسفارة، و"بيلى نوكومانى" سكرتير سياسى بالسفارة.

ورحب المحافظ بالسفيرة والوفد المرافق لها، وقام باستعراض فرص الاستثمار بالمحافظة، حيث استعرض فرص الاستثمار الزراعى بمدينة طور سيناء، وفرص الاستثمار الصناعى، بالمنطقة الصناعية بأبوزنيمة، بالإضافة لفرص الاستثمار السياحى بشرم الشيخ، وتم تسليمهم دراسة بفرص الاستثمار والمعادن التى يمكن إقامة العديد من المشروعات السياحية عليها. كما قام المحافظ ومدير الأمن باستعراض خريطة جنوب سيناء، والتعريف بإمكانية التأمين بالمحافظة.

وأشادت السفيرة بالعلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا، والتى استمرت أكثر من 21 عاما منذ تأسيس علاقات دبلوماسية بين البلدين، بالإضافة لزيارة الرئيس الجنوب الأفريقى زوما للقاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه من المحتمل حضوره الكوميسا، وأضافت أنها تسعى لعقد اتفاقيات تبادل تجارى مع جنوب سيناء، وتبادل للوفود.

ومن ناحيته رحب المحافظ بالدعوة، وأضاف أن هناك عدة دول قامت بعمل اتفاقيات تآخى بين مدينة شرم الشيخ ومدنه بها مثل باتومى بجورجيا، والعقبة بالأردن، وأشار أن هناك إجراءات لعقد اتفاقية تآخى بأحد مدن أذربيجان، وتم الاتفاق على عقد لقاء للإتفاق على البنود المبدئية لبرتوكول التعاون فى سفارة جنوب أفريقيا بالقاهرة.

كما قدم المحافظ درع المحافظة للسفيرة، وتم تبادل الهدايا التذكارية للوفدين المصرى والجنوب أفريقى، وتم التقاط الصور التذكارية للحضور.

حضر اللقاء مع المحافظ اللواء حاتم أمين، مدير أمن جنوب سيناء، والمهندس حمدى زاهر رئيس المنطقة الصناعية بأبوزنيمة، والمهندس كرم معوض مستشار المحافظ للمشروعات، وجيفارا الجافى ممثلا عن غرفة السياحة بشرم الشيخ، واللواء محمد الجافى ممثلا عن مستثمرى شرم الشيخ.