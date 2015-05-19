ورشة عمل لمكتبة الإسكندرية بشرم الشيخ لدعم ورسم خريطة للصناعات الثقافية

نظمت مكتبة الإسكندرية مشروع رصد ودعم الصناعات الثقافية فى مصر وعقدت فى مدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 18 إلى 20 مايو الجارى، وذلك بمشاركة عدد من القائمين على صناعة الثقافة، فى مصر بالحكومة والقطاع الخاص، ومؤسسات العمل المدنى، والصحفيين.

وقال أحمد عصمت مستشار تدريب بالمشروع: إن الورشة تعد الفعالية الرابعة ضمن سلسلة ورش العمل، التى تتم تحت عنوان "بناء المدارك وتطوير القدرات فى الميادين الثقافية المصرية"، والتى تمتد إلى مختلف المحافظات المصرية.

وتهدف ورشة العمل إلى تدريب العاملين فى المجال الثقافى على مجموعة من المهارات المتطورة، التى تتواكب مع العصر الحالى، بما يرفع من مهاراتهم ويؤهلهم للقيام بمسئولياتهم تجاه التنمية الثقافية فى مصر.

ويمتد التدريب على مدار ثلاثة أيام، بنظام اليوم الكامل، ويتبع منهجية التدريب التفاعلى، وذلك من خلال توليفة من المحاضرات، وورش العمل، وحلقات النقاش، والتدريبات العملية.