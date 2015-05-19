رئيس مجلس الوزراء يلتقى عمال شركة غزل المحلة

يعقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع عدد كبير من عمال شركة غزل المحلة فى مسرح شركة غزل المحلة بحضور وزراء التنمية المحلية والتموين ومحافظ الغربية والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والمهندس إبراهيم بدير المفوض العام لشركة غزل المحلة، لاستعراض أهم مشكلات غزل المحلة والمشروعات التى تهدف إلى تطوير الشركة.

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