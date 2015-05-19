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محافظ بنى سويف يوقع بروتوكول إنشاء كوبرى المستشار عدلى منصور

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محافظ بنى سويف يوقع بروتوكول إنشاء كوبرى المستشار عدلى منصور محافظ بنى سويف يوقع بروتوكول إنشاء كوبرى المستشار عدلى منصور
وقع المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف اليوم الثلاثاء، برتوكولا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة) وهيئة الطرق والكبارى، وذلك بخصوص إنشاء كوبرى المستشار عدلى منصور بتكلفة 500 مليون جنيه، حيث وقعا اللواء أ.ح خالد عرابى مدير إدارة المشروعات الكبرى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى على هذا البرتوكول.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة نهى خاطر المشرف العام على إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة خلال توقيع البررتكول أن كوبرى بنى سويف الجديد يعتبر بديل استراتيجى للكوبرى الحالى حيث يربط مدينة بنى سويف بشرق النيل عبر طرق ومحاور حيث يبلغ طول هذه المحاور والطرق 5كم حتى الطريق الشرقى القديم شرق النيل.

كما أضاف المهندس محمد حسن مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة أن هذا الكوبرى جاء نتيجة السعى الجاد من المحافظة لتدعيم الطرق داخل نطاق المحافظة حيث تم استثناءه من قانون هيئة الطرق والكبارى والذى يقضى بأن تكون المسافة بين 2 كوبرى على النيل لا تقل عن 50 كم، مشيرا إلى أن المسافة بين الكوبرى الحالى والكوبرى الجديد تصل إلى 8كم، وذلك نظرا للحاجة الملحة للكوبرى لربط الغرب بالشرق حيث توجد منطقة كوم أبو راضى الصناعية والعديد من المصالح الحكومية بمنطقة شرق النيل.

جدير بالذكر أن توقيع البرتوكول شهد حضور المقدم تامر ابو بكر عن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والمهندس على الصفتى رئيس الإدارة المركزية لصيانة الكبارى والمهندسة هالة سيد حلمى رئيس قطاع الكبارى.

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مصر 365

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