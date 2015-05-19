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«الري» تصدر تراخيص إنشاء 9 مراسي لـ«تاكسى النيل» بالقاهرة الكبري

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«الري» تصدر تراخيص إنشاء 9 مراسي لـ«تاكسى النيل» بالقاهرة الكبري «الري» تصدر تراخيص إنشاء 9 مراسي لـ«تاكسى النيل» بالقاهرة الكبري

أرشيفية

انتهت اللجنة العليا لتراخيص النيل بمشاركة وزرات الصحة والإسكان والبيئة والنقل والداخلية من وضع تصور كامل لتطوير النقل النهرى، ووضع المواصفات الفنية والقانونية لتحويل مجرى النيل داخل القاهرة الكبرى إلى مجرى سياحى وتذليل أية عقبات لتنمية المجري النهري.

وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه تم إصدار تراخيص لإنشاء 9 مراسي نيلية جديدة بالقاهرة الكبري من القناطر حتى حلوان، لتشغيلها كمحطات لخدمة جميع الشركات الوطنية العاملة في مشروع «تاكسي النيل»، وذلك تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بالاستغلال الأمثل للمجرى الملاحى النهري باعتبارة أحد المشروعات الخدمية القومية التي تشرف علي تشغيلها محافظة القاهرة وهئية النقل النهري.

وأوضح «مغازي» أن وزارة الري وقطاع حماية النيل انتهت من تسليم المواصفات الفنية المطلوب مراعاتها في إنشاء المراسي التسع الجديدة شريطة التزامها بتنفيذ دراسة معهد بحوث النيل من حيث المساحة وعدم حجب رؤية نهر النيل أمام المواطنيين.

 

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