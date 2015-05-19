ضبط (44) دراجة بخارية بدون تراخيص بنطاق حى الزهور والضواحى ببورسعيد

بورسعيد: جمال نوفل

فى ضوء قيام بعض الشباب مستقلى الدراجات البخارية بإستغلالها فى تسهيل إرتكاب بعض الجرائم او الفرار عقب إرتكابها .

فقد وجهت مديرية أمن بورسعيد صباح اليوم حملة أمنية مكبرة, قادها العميد محمد درويش مدير إدارة مرور بورسعيد والرائد حسن السخرى رئيس مباحث المرور .إستهدفت ضبط الدراجات البخارية المخالفة وفحص مستقليها تركزت بنطاق أحياء الزهور والضواحى وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد (44) دراجة بخارية (بدون لوحات معدنية – بدون تراخيص) .

وجه اللواء فيصل دويدار مدير أمن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية والمرورية حيال المخالفين وكلف إدارة البحث الجنائى بفحص مستقلى الدراجات المضبوطة .وأمربإستمرار الحملات على الدراجات البخارية المخالفة بجميع أحياء محافظة بورسعيد .