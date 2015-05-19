أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ضبط (44) دراجة بخارية بدون تراخيص بنطاق حى الزهور والضواحى ببورسعيد

Google+ Print
ضبط (44) دراجة بخارية بدون تراخيص بنطاق حى الزهور والضواحى ببورسعيد ضبط (44) دراجة بخارية بدون تراخيص بنطاق حى الزهور والضواحى ببورسعيد

بورسعيد: جمال نوفل

فى ضوء قيام بعض الشباب مستقلى الدراجات البخارية  بإستغلالها فى تسهيل إرتكاب بعض الجرائم او الفرار عقب إرتكابها .

فقد وجهت مديرية أمن بورسعيد صباح اليوم حملة أمنية مكبرة, قادها العميد محمد درويش  مدير إدارة مرور بورسعيد والرائد حسن السخرى  رئيس مباحث المرور .إستهدفت ضبط الدراجات البخارية المخالفة وفحص مستقليها تركزت بنطاق أحياء الزهور والضواحى وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد (44) دراجة بخارية (بدون لوحات معدنية – بدون تراخيص) .

وجه اللواء فيصل دويدار مدير أمن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية والمرورية حيال المخالفين وكلف إدارة البحث الجنائى بفحص مستقلى الدراجات المضبوطة .وأمربإستمرار الحملات على الدراجات البخارية المخالفة بجميع أحياء محافظة بورسعيد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا