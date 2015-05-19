متمردون بجنوب السودان يعلنون السيطرة على مصفاة نفط بولاية أعالى النيل

قال متحدث باسم متمردين فى جنوب السودان اليوم الثلاثاء إنهم سيطروا على مصفاة قريبة من حقل نفطى رئيسى فى ولاية أعالى النيل التى اشتعل فيها القتال فى الأيام الأخيرة.

وقال جيمس جاديت داك المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبى لتحرير السودان فى بيان إن الحركة أبلغت جميع شركات النفط العاملة فى ولاية أعالى النيل بضرورة إغلاق مكاتبها وإجلاء موظفيها فورا بسبب الاشتباكات الدائرة مع القوات الحكومية.

وأضاف "ردا على الهجوم الشامل الذى تشنه الحكومة على مواقعنا فى ثلاث ولايات بمنطقة أعلى النيل الكبرى قررنا السيطرة على حقول النفط وحرمان (رئيس جنوب السودان) سلفا كير من استخدام إيرادات النفط فى إطالة أمد الحرب."

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