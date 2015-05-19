مستشار للحريرى: الأسد هدد رئيس وزراء لبنان الراحل بتكسير البلاد على رأسه

قال هانى حمود رئيس تحرير جريدة "المستقبل" اللبنانية مستشار رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريرى إن الحريرى أبلغه أن الرئيس السورى بشار الأسد هدده بتكسير البلد على رأسه بسبب الخلاف على التمديد للرئيس اللبنانى الأسبق إميل لحود.

وقال حمود، فى شهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بلاهاى بهولندا التى تنظر قضية اغتيال رفيق الحريري، إن الأسد قال للحريرى خلال لقائه معه "إنه ولحود شئ واحد"، لافتا إلى أن "الأسد لم يفسح للحريرى مجالا للتحدث فى موضوع التمديد للحود".

وعن القرار الصادر عن مجلس الأمن 1559 الذى دعا إلى خروج القوات السورية من لبنان وحل الميلشيات، قال حمود إن الحريرى لم يتخذ موقفا علنيا بتأييد أو رفض القرار ولكن كان يأمل الوصول إلى تنفيذ بند حل الميليشيات فى القرار 1559 عبر الحوار.

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