التحالف العربى: جثمان الطيار المغربى ياسين باحثى وصل الرباط

أعلن التحالف العربى وصول جثمان الطيار المغربى الملازم أول طيار ياسين باحثى، الذى سقطت طائرته الحربية فى مسرح العمليات بعد انتهاء مهمته الموكلة إليه بإحدى الطلعات التى نفذتها قوات التحالف مساء الأحد الماضى، إلى العاصمة المغربية الرباط اليوم.

وذكر التحالف، فى بيان، أنه منذ اللحظات الأولى لسقوط الطائرة، تم تشكيل فرق عمل بين وزارة الدفاع السعودية ونظيرتها المغربية ومنظمة الصليب الأحمر للبحث عن جثة باحثى، وعند العثور على الجثة، طلبت أسرته نقلها إلى المغرب، وتم النقل عبر جيبوتى.

وأشار البيان إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع كان قد وجه بمعاملة الطيار المغربى معاملة "الشهيد السعودي" ماديا ومعنويا.

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