أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

التحالف العربى: جثمان الطيار المغربى ياسين باحثى وصل الرباط

Google+ Print
التحالف العربى: جثمان الطيار المغربى ياسين باحثى وصل الرباط التحالف العربى: جثمان الطيار المغربى ياسين باحثى وصل الرباط
أعلن التحالف العربى وصول جثمان الطيار المغربى الملازم أول طيار ياسين باحثى، الذى سقطت طائرته الحربية فى مسرح العمليات بعد انتهاء مهمته الموكلة إليه بإحدى الطلعات التى نفذتها قوات التحالف مساء الأحد الماضى، إلى العاصمة المغربية الرباط اليوم.

وذكر التحالف، فى بيان، أنه منذ اللحظات الأولى لسقوط الطائرة، تم تشكيل فرق عمل بين وزارة الدفاع ونظيرتها المغربية ومنظمة الصليب الأحمر للبحث عن جثة باحثى، وعند العثور على الجثة، طلبت أسرته نقلها إلى المغرب، وتم النقل عبر جيبوتى.

وأشار البيان إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع كان قد وجه بمعاملة الطيار المغربى معاملة "الشهيد السعودي" ماديا ومعنويا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل