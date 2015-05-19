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أولياء أمور يحتجون بسبب منع الغش عن أبنائهم بالسويس

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أولياء أمور يحتجون بسبب منع الغش عن أبنائهم بالسويس أولياء أمور يحتجون بسبب منع الغش عن أبنائهم بالسويس

أرشيفية

شهدت لجنة مدرسة الشبان المسلمين الإعدادية بمحافظة السويس تظاهر قرابة 30 فرد من اولياء الامور احتجاجاً على ما وصفوه بتضييق اللجان على ذويهم، باللجان،مطالبين  بتسهيل اللجان والسماح لهم بالغش والتعاون خاصة فى امتحانات الرياضايات واللغة الانجليزية لصعوبة تحصيل الطلاب فيهما، وتم السيطرة على الموقف من قبل الامن الادارى الخاص بالتربية والتعليم.

بينما قام الطلاب بمدرسة عمر الخطاب الإعدادية بتحطيم دورات المياة وكسر النوافذ، بعد رشقها بالحجارة، وكسر ” الحنفيات ” ، اعتراضا منهم على رفض المراقبين السماح لهم بالغش.

وقام رئيس لجنة الامتحانات بالمدرسة بإخطار قسم شرطة السويس، وتوجهت دورية شرطة وحررت محضر بالواقعة، إلا أن اولياء امور الطلاب المشاغبين توجهوا لمديرية التربية والتعليم وطالبوا من عبد الحافظ وكيل الوزارة فى السويس بالتغاضي عن المشكلة، وعدم اتباع المسار القانوني وتحرير محضر، وتعهدوا بتحمل اصلاح النوافذ ما افسده ابنائهم فوافق علي ذلك.

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