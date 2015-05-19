وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ: لا شكوى من امتحان الصف الثالث الإعدادى

تفقد اليوم الثلاثاء الدكتور شاكر ندا وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ عددا من لجان امتحان الصف الثالث الإعدادى بمحافظة كفر الشيخ، فى أول يوم عمل له بالمديرية بعد تعيينه وكيلاً لوزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتفقد لجان مدرسة الرياض الإعدادية ولجنة مدرسة الشهيدين التابعتين لإدارة الرياض التعليمية، ومدرسة اللغات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وأضاف أنه ناقش الطلاب فى الامتحان، وتبين أن الأسئلة فى مادتى اللغة الإنجليزية والجبر من المنهج، مشيراً أن غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ تتلقى أى شكاوى خاصة بالامتحان من الطلاب أو أولياء الأمور.

وأشاد بأولياء الأمور الذين كانوا خارج اللجان وبالتواجد الأمنى خارج اللجان والطلاب أدوا امتحاناتهم فى هدوء.