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بالصور.. حملة لرفع الإشغالات وتمهيد الطرق فى مدينة سنورس بالفيوم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة سنورس، برئاسة المهندس محمود هاشم، بالتعاون مع قوات الشرطة والمرافق، حملة لرفع الإشغالات وتمهيد الطرق والشوارع والميادين الرئيسية بمدينة سنورس.

وأكد رئيس مركز ومدينة سنورس، أن حملات رفع الإشغالات والتعديات وتمهيد الطرق تأتى فى إطار تعليمات المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، بضرورة تكثيف حملات الإزالة بشكل دورى فى جميع مراكز وقرى المحافظة حتى يتم القضاء نهائيًا على كافة الإشغالات والتعديات والمبانى المخالفة.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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