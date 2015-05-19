النيابة الإدارية بالأقصر تحيل أمين مخازن للمحاكمة التأديبية بتهمة الاختلاس

أحالت النيابة الإدارية بقسم ثان محافظة الأقصر، برئاسة المستشار عاطف أبو المجد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومدير نيابة قسم الأقصر الثانى، أحمد م س أمين مخازن الجمعية الزراعية بالبغدادى، بمركز ومدينة الأقصر، للمحاكمة التأديبة لاختلاسه مبلغ 40 ألف جنيه قيمة التقاوى الخاصة بمحصول القمح لعام 2013 بالأقصر.

ترجع أحداث الواقعة، إلى بلاغ ورد إلى هيئة النيابة من مديرية الزراعة بالأقصر، بشأن اختلاس المذكور مبلغ 40 ألف جنيه قيمة التقاوى الخاصة بمحصول القمح لعام 2013 بالأقصر، تم صرفها إلى المزارعين دون توريد ذلك المبلغ، إلى خزينة الجمعية الزراعية.

وباشرت التحقيقات محمد مصطفى راشد، رئيس النيابة الإدارية، والذى توصل إلى ثبوت صحة الواقعة، فى حق المتهم، بعد إقراره، بصحة ارتكابه الواقعة، خلال التحقيقات التى أجرتها النيابة، واختلاسه تلك المبالغ، فى القضية 1100 لسنة 2014.