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"صحة الإسكندرية": علاج 1867مريضا فى 12عيادة تخصصية بالقافلة الطبية بأبيس

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"صحة الإسكندرية": علاج 1867مريضا فى 12عيادة تخصصية بالقافلة الطبية بأبيس "صحة الإسكندرية": علاج 1867مريضا فى 12عيادة تخصصية بالقافلة الطبية بأبيس
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، نتائج القافلة الطبية التى نظمتها محافظة الإسكندرية بقرية أبيس 2 بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية تحت شعار "إحنا معاك.. صحتك يا إسكندرانى".

وصرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن الحملة استغرقت يومين، وقامت بالكشف وإجراء التحاليل الطبية وتقديم العلاج إلى 1867 مريضا من خلال 12 عيادة تخصصية فى مختلف التخصصات الطبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن القافلة شارك فيها من العاملين بمديرية الصحة 12 طبيبا و14 ممرضة و5 صيادلة و3 فنيين معمل وأشعة و2 مثقف صحى وعدد من العمال والإداريين والسائقين.

وقال: إن القافلة الطبية التى استهدفت منطقة يزيد تعدادها عن 125 ألف نسمة، هى الحلقة الثانية من سلسلة القوافل الطبية التى تنظمها محافظة الإسكندرية بفكرة ورعاية الدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية وتنسيق كامل بين ديوان عام المحافظة ومديرية الشئون الصحية وقيادات المجتمع المدنى، وعدد من كبرى شركات الأدوية وهى شركات فاركو وممفيس والعامرية.

وأوضح حجازى أن هذه القوافل تستهدف المناطق الأكثر احتياجا فى شرق المحافظة بالتزامن مع القوافل التى تنظمها وزارة الصحة فى غرب المحافظة؛ لتتكامل معا من أجل سد النقص فى الخدمة فى المناطق الأكثر فقرا أو الأكثر احتياجا.

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مصر 365