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الأطفال المصابون بالربو معرضون للإصابة بحساسية الفول السودانى

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الأطفال المصابون بالربو معرضون للإصابة بحساسية الفول السودانى الأطفال المصابون بالربو معرضون للإصابة بحساسية الفول السودانى
كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة، حيث أفادت أن حساسية الفول السودانى أمر شائع بين الأطفال الذين يعانون من الربو، ولكن العديد من الأطفال وأولياء أمورهم لا يدركون هذه المشكلة.

وكان هناك القليل من الأبحاث التى تبين العلاقة بين الربو فى مرحلة الطفولة وحساسية الفول السودانى، وفقاً لمعدى الدراسة.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور روبرت كوهن من مستشفى ميرسى للأطفال فى توليدو، أوهايو، إن كثيرا من أعراض الجهاز التنفسى من حساسية الفول السودانى قد ترتبط بنوبة الربو، والعكس صحيح، ومن أمثلة تلك الأعراض ضيق فى التنفس، والسعال.

وقام الباحثون بتحليل البيانات الموجودة فى السجلات الطبية لأكثر من 1500 طفل يعانون من الربو فى توليدو، أوهايو، وأظهرت النتائج أن حوالى 11٪ من الأطفال يعانون من حساسية الفول السودانى.

ووجد الباحثون أن ما يقرب من 44 فى المئة خضعوا لفحص الدم للتأكد من حساسية الفول السودانى، وما يزيد قليلا عن 20 فى المئة من هؤلاء الأطفال جاءت نتائجهم إيجابية بالنسبة لحساسية الفول السودانى.

ومع ذلك، أضاف الباحثون فى معرض أبحاثهم أن أكثر من نصف هؤلاء الأطفال وأسرهم لا يعرفون عن أعراض الحساسية من الفول السودانى.

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مصر 365