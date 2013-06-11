الثلاثاء.. "جنح السلام" تبدأ محاكمة عصام سلطان بتهمة سب أحمد شفيق

كتب : هيثم البرعى منذ 14 دقيقة

حددت محكمة جنح السلام، برئاسة المستشار جورج وصفى، جلسة 18 يونيو الجارى، موعدا لبدء محاكمة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب السابق، فى قضية سب وقذف أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قررت تنحيها عن نظر القضية لاستشعارها الحرج.

وكان هشام مراد، دفاع الفريق شفيق، تقدم ببلاغات تتهم عصام سلطان بالسب والقذف عن طريق كتابة عبارات على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، كما أدلى بأحاديث تلفزيونية وردت بها اتهامات لموكله دون سند، بارتكاب وقائع فساد وتهريب للأموال إلى الخارج لحساب أسرة الرئيس السابق حسني مبارك خلال الأيام الأولى لاندلاع ثورة يناير، وأنه الذي أشرف على وقائع قتل المتظاهرين التي عرفت بموقعة الجمل.