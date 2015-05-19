القبض على سعد الصغير يفضح زواجه العرفي من الراقصة شمس

ألقت المباحث المصرية اليوم القبض على المغني الشعبي سعد الصغير، بعدما حرّرت الراقصة شمس محضراً ضدّه بتهمة تهجمه عليها، ومحاولته تحطيم باب شقتها.

وبعد القبض على المغني الشعبي اضطر للاعتراف بأنه متزوج من شمس، وأنها تحاول منعه من دخول شقة الزوجية.

ويأتي هذا الاعتراف من سعد بعد نفيه في كل الصحف واللقاءات أنه متزوج من سيدة أخرى عير زوجته وأم أولاده.

وكانت الراقصة شمس التي شاركت سعد في فيلم "ولاد البلد" قد سبق وأرسلت بياناً صحافياً يحمل صورا بأوضاع حميمة بينها وبين سعد، مع وثيقة الزواج العرفي لتؤكد زواجها منه لكل وسائل الإعلام إلا إنه نفى الخبر مؤكداَ أنه افتراء من الراقصة.