Mad Max: Fury Road الأول عربياً

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، دخول فيلم Chronicles of Evil حيث حصد 6.3 مليون دولار، وتراجع فيلم Furious 7 الى المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 6.6 مليون دولار، وتقدم فيلم Pitch Perfect 2 الى المرتبة الثالثة مع 26.9 مليون دولار، ودخل فيلم Mad Max: Fury Road في المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 65 مليون دولار وصمد فيلم Avengers: Age of Ultron في المرتبة الأولى للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن جمع 185 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Furious 7 الى المرتبة الخامسة مع 3.6 مليون دولار، وتراجع فيلم Hot Pursuit من المرتبة الثانية الى الرابعة حيث جمع 5.7 مليون دولار، وتراجع فيلم Avengers: Age of Ultron من المرتبة الأولى الى الثالثة حاصداً 38.8 مليون دولار، ودخل فيلم Mad Max: Fury Road في المرتبة الثانية مع 45.4 مليون دولار، ودخل فيلم Pitch Perfect 2 مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 69.2 مليون دولار.

في لبنان، دخل فيلم Pitch Perfect 2 في المرتبة الخامسة حيث شاهده 3150 شخص، وتراجع فيلم Hot Pursuit الى المرتبة الرابعة مع 3454 مشاهد، وبقي فيلم Kahlil Gebran’s The Prophet في المرتبة الثالثة حيث شاهده 4209 شخص، وتراجع فيلم Avengers: Age of Ultron من المرتبة الأولى الى الثانية مع 5248 مشاهد، ودخل فيلم Mad Max: Fury Road مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 10864 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم "كابتن مصر" في المرتبة الخامسة حيث شاهده 21201 شخص، ودخل أيضاً فيلم Pitch Perfect 2 في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 21804 شخص، وشهدت أيضاً المرتبة الثالثة دخول الفيلم الهندي Bombay Velvet حيث شاهده 32398 شخص، وتراجع فيلم Avengers: Age of Ultron من المرتبة الأولى الى الثانية حيث شاهده 42980 شخص ودخل فيلم Mad Max: Fury Road مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 103525 شخص.

في مصر، بقي فيلم The Age of Adaline في المرتبة الخامسة حيث جمع 206 آلاف جنيه، وبقي أيضاً فيلم Furious 7 في المرتبة الرابعة حاصداً 443 ألف جنيه، وصمد فيلم "زنقة ستات" في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 971 ألف جنيه، وبقي فيلم "كابتن مصر" في المرتبة الثانية مع مليون و 181 ألف جنيه وبقي أيضاً فيلم Avengers: Age of Ultron في المرتبة الأولى بعد أن حصد مليون و 797 ألف جنيه.