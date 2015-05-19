هوفيت جولان بتصميم لبناني على سجادة "كان" الحمراء

اختارت النجمة العالمية Hofit Golan فستاناً مميزاً من مجموعة المصمّم اللبناني العالمي جان فارس للظهور على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي بدورته الـ68.

Hofit مشت على السجّادة الحمراء لمهرجان "كان" العالمي أكثر من أيّ نجم آخر، وتعاونت مع فارس في شهر أيار كي تخطف الأنظار بفستان رائع، جمع بين اللونين الاسود والبيج، أثناء المرور على السجادة الحمراء.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها المصمّم جان فارس مع نجمات عالميات. فقد سبق له ذلك مع النجمة العالمية Paris Hilton، بالإضافة إلى الكثير من نجمات العالم.

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