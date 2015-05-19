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خليك مبسوط.. السعادة تغير شكل القلب وتجعله أكثر صحة

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خليك مبسوط.. السعادة تغير شكل القلب وتجعله أكثر صحة خليك مبسوط.. السعادة تغير شكل القلب وتجعله أكثر صحة
السعادة والحزن وجهان لعملة واحدة، فلكل منهما تأثير على صحة الجسم ولكن ثبت أن السعادة أو الحزن يؤثران بشكل كبير على القلب.

وفى هذا السياق يوضح الدكتور محمد فريد الجندى، أستاذ ورئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى، أنه عندما يتعرض الإنسان للسعادة أو الحزن، فقد يؤثر ذلك على صحة القلب وشكله، فعندما يكون الشخص سعيدًا يتحول شكل القلب وتتمدد به أجزاء معينة، نتيجة لإفراز المخ هرمونات السعادة "إندروفين"، ما يؤدى إلى تحسين الدورة الدموية الواصلة للقلب، والتى تجعله يعمل بشكل جيد.

يتابع أنه حال الشعور بالحزن، يؤثر ذلك على صحة القلب، ويحدث به ضعف، نتيجة إفراز المخ لهرمونات الغضب والتى تسبب انقباض فى الأوعية الدموية التى تؤدى إلى حدوث جلطة فى القلب.

يوصى أستاذ أمراض القلب بضرورة الابتعاد عن التوتر والحزن والقلق، لإفرازها هرمونات الغضب التى تؤثر على جميع أعضاء الجسم وبالأخص القلب، مؤكدًا ضرورة التغلب على الحالة النفسية السيئة.

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