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مصرع عاطل في تبادل لاطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط

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مصرع عاطل في تبادل لاطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط مصرع عاطل في تبادل لاطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط

19 مايو 2015 | 3:42 مساءً

صورة ارشيفية

لقى عاطل مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة، اليوم، وذلك خلال حملة أمنية شنتها القوات من الشرطة لضبطه بتهم حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وضُبط بحوزته بندقية آلية، و 11 طلقة نارية.
> تلقى اللواء عبد الباسط حسن مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات مباحث شرطة ساحل سليم تفيد حيازة “محمد . م . ر” 33 سنة ، حاصل على دبلوم ومقيم في دائرة مركز ساحل سليم ، لاسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص داخل منزله ، وقد سبق اتهامه فى قضيتي تبديد و إيصال أمانة .
> وعقب تقنين الاجراءات القانونية تم اعداد حملة أمنية استهدفت منزله وحال اقتراب القوات قام بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلته بالاطلاق حتى تمكنت من السيطرة على الموقف ، واسفر ذلك عن مصرعه آثر اصابته بطلق ناري وعُثر بجواره على بندقية آلية عيار و 2 خزينة و 11 طلقة نارية .
> تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

2015-05-19

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