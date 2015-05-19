بالصور.. حملة أمنية مكبرة علي دائرة «البساتين»

قاد اللواء أسامة بدير، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، حملة مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة البساتين، شارك فيها ضباط وأفراد قطاع الجنوب، وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي.

وأعتمدت الخطة الأولية لتلك الحملة، على تقسيم دائرة القسم إلى نطاقات، مع إحكام السيطرة على كل نطاق من خلال منافذ ونقاط حدودية، ومن ثم مداهمة الخارجين عن القانون والوارد بشأنهم معلومات جنائية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 20 قضية مخدرات، 10 قضية سلاح ناري، 7 قضية سلاح أبيض، الى جانب ضبط 598 أحكام حبس، 25 أحكام غرامات، 21 أحكام مخالفات، وضبط21 هارب من أحكام جنايات منهم 3 هاربين من أحكام بالمؤبد.