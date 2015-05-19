أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ المنيا يشارك بـ"مولد العدرا".. ويؤكد: المصريون نسيج واحد

Google+ Print
محافظ المنيا يشارك بـ"مولد العدرا".. ويؤكد: المصريون نسيج واحد محافظ المنيا يشارك بـ"مولد العدرا".. ويؤكد: المصريون نسيج واحد
أجرى اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، زيارة إلى مولد السيدة العذراء بقرية جبل الطير، بسمالوط اليوم الثلاثاء، قبل يوم من انتهاء المولد لمشاركة الأقباط فى احتفالاتهم.

وقال المحافظ إن مشاركة المسلمين للأقباط فى الاحتفال بمولد السيدة العذراء، يؤكد أن المصريين نسيج واحد، مشيراً إلى أن المولد يبعث رسالة قوية إلى العالم تدل على الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبى، داعياً أبناء المحافظة إلى عدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة.

يذكر أن المولد بدأ يوم الخميس الماضى، وينتهى غداً الأربعاء، بعد مشاركة ما يقرب من مليون ونصف المليون زائر من داخل وخارج المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365