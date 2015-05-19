محافظ المنيا يشارك بـ"مولد العدرا".. ويؤكد: المصريون نسيج واحد

أجرى اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، زيارة إلى مولد السيدة العذراء بقرية جبل الطير، بسمالوط اليوم الثلاثاء، قبل يوم من انتهاء المولد لمشاركة الأقباط فى احتفالاتهم.

وقال المحافظ إن مشاركة المسلمين للأقباط فى الاحتفال بمولد السيدة العذراء، يؤكد أن المصريين نسيج واحد، مشيراً إلى أن المولد يبعث رسالة قوية إلى العالم تدل على الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبى، داعياً أبناء المحافظة إلى عدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة.

يذكر أن المولد بدأ يوم الخميس الماضى، وينتهى غداً الأربعاء، بعد مشاركة ما يقرب من مليون ونصف المليون زائر من داخل وخارج المحافظة.