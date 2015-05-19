المختار صميدة: أهالى حلايب يطالبون ببقاء "مرسى علم" بالدائرة الثالثة

كشف الربان عمر المختار صميدة رئيس المجلس القومى للقبائل العربية والمصرية، أنه أثناء زيارة المجلس الأخيرة الأسبوع الماضى والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام، لمثلث "حلايب وشلاتين وأبورماد" عن مطالبة الأهالى هناك من قبائل العبابدة والبشارية، بعدم فصل مدينة مرسى علم عن حلايب وشلاتين وأبورماد، واستمرار بقائها ضمن تركيبة الدائرة الثالثة، والتى تضم مدن مرسى علم بقراها "برانيس وأبو غصون والشيخ الشاذلى وحماطة"، وحلايب وشلاتين وأبورماد .

وأكد رئيس المجلس القومى للقبائل العربية والمصرية، فى بيان له، أن التركيبة العائلية والسكانية لا تتحمل فصل مرسى علم عنهم وخاصة أن تعداد الدائرة الثانية "سفاجا ـ القصير"، يسمح ببقاء مرسى علم بالدائرة الثالثة كما يطلب الأهالى والقبائل .

وأشار صميدة إلى أن الأهالى جمعوا توقيعات كثيرة وعديدة راجين السلطات المسئولة عن تقسيم الدوائر بتنفيذ مطالبهم، ومناشدين رئيس الجمهورية بالتدخل استجابة لهذا المطلب الشعبى .