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مدير أمن البحر الأحمر يجرى جولة ميدانية على الخدمات الأمنية بالغردقة

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أجرى اللواء حمدى الجزار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحر الأحمر، جولة ميدانية تفقد خلالها الخدمات الأمنية بمدينة الغردقة، وأكد خلال الجولة على القوات بضرورة اليقظة التامة والحذر.

وتابع مدير الأمن خلال جولته التزام القوات بالتعليمات وبضبط النفس، ومراعاة حسن التعامل مع المواطنين.

وعقب ذلك قام بزيارة مواقع شرطية مختلفة للتأكد من انتظام سير العمل والتقى الضباط والأفراد بمواقعهم وطالبهم بمزيد من الجهد للارتقاء بكافة معدلات الأداء بما يخدم الغاية نحو بث الأمن والطمأنينة لدى المواطنين.

1- مدير الأمن خلال جولته على الخدمات الأمنية -اليوم السابع -5 -2015
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1- مدير الأمن خلال جولته على الخدمات الأمنية

2- مدير أمن البحر الأحمر داخل قسم شرطة أول الغردقة -اليوم السابع -5 -2015
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2- مدير أمن البحر الأحمر داخل قسم شرطة أول الغردقة

3 جانب من الجولة -اليوم السابع -5 -2015
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3 جانب من الجولة


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