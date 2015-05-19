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رفع 184 مليونا و755 ألف متر رمال مشبعة بالمياه من قناة السويس الجديدة

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رفع 184 مليونا و755 ألف متر رمال مشبعة بالمياه من قناة السويس الجديدة رفع 184 مليونا و755 ألف متر رمال مشبعة بالمياه من قناة السويس الجديدة
نجحت الكراكات العاملة فى مشروع قناة السويس الجديدة فى رفع 184 مليونا و755 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 71.6% من المستهدف رفعه، وهو 250 مليون متر مكعب.

وقال المهندس وجدى زكى المدير التنفيذى لأعمال التكريك بمشروع القناة الجديدة - فى تصريح له اليوم الثلاثاء- إن جميع الكراكات البالغ عددها 39 كراكة بقطاعات المشروع الثلاثة نجحت فى رفع مليون و328 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة أمس الاثنين.

وأضاف أن 23 كراكة تابعة للتحالف "الإماراتى البلجيكى الهولندى" تعمل فى المجرى الملاحى للقناة الجديدة نجحت فى رفع 134 مليونا و242 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 68.2% و11 كراكة تعمل بالتفريعة الغربية للقناة فى منطقة البحيرات تابعة للتحالف "البلجيكى الأمريكى" نجحت فى رفع 41 مليونا و76 ألف متر مكعب بنسبة 89.3% إلى جانب 5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح نجحت فى رفع 9 ملايين و435 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بنسبة 62.9%.
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