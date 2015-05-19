مدير أمن البحر الأحمر ورئيس مدينة الغردقة يشاركان فى حملة إزالة بالمدينة

شارك اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، واللواء أحمد قريش رئيس مدينة الغردقة، فى حملة إزالة مكبرة على التعديات على أملاك الدولة، بمساحة 17 ألف متر بتقسيم المستلزمات بمنطقة السنتر الليبى.

وأكد اللواء أحمد قريش رئيس مدينة الغردقة، أنه تم تنفيذ 19 قرار إزالة، ومن الجدير بالذكر أن تلك المنطقة مخصصة لإقامة مجمع مدارس، مؤكدا على أن الدولة لن تسمح بالتعدى على ممتلكاتها، وأن تلك الأملاك ملك للجميع ومن المقرر أن تقيم على تلك الأراضى مجمع مدارس متكامل لخدمة أبناء المدينة.



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رئيس المدينة ومدير الأمن وقيادات المديرية خلال الحملة



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حملة الإزالة التى استهدفت 17 ألف متر