أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن البحر الأحمر ورئيس مدينة الغردقة يشاركان فى حملة إزالة بالمدينة

Google+ Print
شارك اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، واللواء أحمد قريش رئيس مدينة الغردقة، فى حملة إزالة مكبرة على التعديات على أملاك الدولة، بمساحة 17 ألف متر بتقسيم المستلزمات بمنطقة السنتر الليبى.

وأكد اللواء أحمد قريش رئيس مدينة الغردقة، أنه تم تنفيذ 19 قرار إزالة، ومن الجدير بالذكر أن تلك المنطقة مخصصة لإقامة مجمع مدارس، مؤكدا على أن الدولة لن تسمح بالتعدى على ممتلكاتها، وأن تلك الأملاك ملك للجميع ومن المقرر أن تقيم على تلك الأراضى مجمع مدارس متكامل لخدمة أبناء المدينة.

رئيس المدينة ومدير الأمن وقيادات المديرية خلال الحملة -اليوم السابع -5 -2015
>

رئيس المدينة ومدير الأمن وقيادات المديرية خلال الحملة

حملة الإزالة التى استهدفت 17 ألف متر -اليوم السابع -5 -2015
>

حملة الإزالة التى استهدفت 17 ألف متر


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365