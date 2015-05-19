وكيل تعليم القليوبية تتفقد كنترول الشهادة الإعدادية

تفقدت ألفت عبد الرحيم فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، يرافقها سيد طبل رئيس لجنة النظام والمراقبة بالشهادة الإعدادية، أعمال التصحيح والرصد والمراجعة ومطابقة أرقام الجلوس مع الأرقام السرية لأوراق إجابات الطلاب بالشهادة الإعدادية.

والتقت وكيل وزارة التعليم بالعاملين بالكنترول، واستمعت إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، وقالت إن إعلان النتيجة سيتم عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة كافة، ورصد الدرجات، واعتمادها من محافظ القليوبية.

وأشارت إلى أن هناك تعليمات واضحة وصارمة خاصة بعمليات التصحيح بدقة متناهية فى صالح الطالب، ومراجعة الورقة أكثر من مرة بعد عمليات التصحيح، وخلال رصد الدرجات والأرقام حتى لا يظلم طالب وللتأكد أن كل طالب أخذ حقه بالكامل.

وقالت إن عمليات التصحيح تتم تصحيح بحضور الموجه العام والموجهين الأوائل ومقدرى الدرجات.

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