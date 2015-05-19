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انفجار خط طرد الصرف الصحى وغرق عدد من المنازل بمدينة أبوتشت

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استغاث أهالى مدينة أبوتشت على خلفية انفجار خط طرد الصرف الرئيسى بمدينة أبوتشت اليوم، ما تسبب فى غرق عدد من المنازل وارتفاع المياه بداخلها لنحو ٣ أمتار.

فيما سيطرت حالة من الاستياء على الأهالى بسبب غرق منازلهم وتأخر مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى الانتقال والتعامل مع الكارثة على حد وصفهم. فيما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى 3 سيارات فى محاولة لكسب المياه.

وقال أحمد هارون أحد المتضررين، إن مياه الصرف الصحى ارتفعت بمنزله قرابة 3 أمتار، مما تسبب فى إتلاف أساس المنزل وطاحون للدقيق ملحق به وأتلفت كميات من الدقيق، مشيرا إلى أنهم سيتوجهون لقسم الشرطة لتحرير محاضر إثبات حالة ضد شركة مياه الشرب والصرف الصحى لحجم الخسائر والتلفيات إلى لحقت بمنازلهم.

سيارات شركة مياه الشرب تقوم بشفط المياه -اليوم السابع -5 -2015
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سيارات شركة مياه الشرب تقوم بشفط المياه

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غرق الشارع بمياه الصرف

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السيارات تقوم بإلقاء مياه الصرف فى الترع


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