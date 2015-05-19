ضبط 35 هاربا من أحكام وفحص 225 مشتبها فيه جنائيا وسياسيا بالوادى الجديد

تمكنت قوات شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد، وإدارة تنفيذ الأحكام من ضبط 35 هاربا من أحكام بالحبس الجزئى والمستأنف فى حملة أمنية مكبرة نفذتها المديرية، حيث تم ضبط 28 هاربًا من أحكام بالحبس الجزئى و7 هاربين من أحكام بالسجن المستأنف.

كما تم تحرير 4 غرامات جزئية وتحصيل إحدى المخالفات، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات التنفيذ وتمت إحالتها لجهات التحقيق.

وقامت قوات شرطة من إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن والأقسام التابعة لها من فحص 40 مشتبها بهم جنائيا وفحص 185 مشتبها به سياسيا بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطنى، بالإضافة لفحص عدد من المقيمين بـ10 فنادق على مستوى المحافظة.