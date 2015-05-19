هذا الاختبار لمعرفة ما إذا كان الشعر القصير يناسبك

انتشرت صور النجمات بالشعر القصير الذي تحوّل إلى صيحة جمالية توزعت على عروض الجمال لصيف 2015 بأساليب مختلفة. وأنت سيدتي هل ترغبين بتجربة الشعر القصير؟

بالرغم من تنوع القصات واختلاف أشكالها، إلا أنها يمكن ألا تناسبك. وهنا المخاطرة يمكن أن تؤثر على شكلك ككل وتنعكس سلباً على نفسيتك. لذلك، تابعي معنا هذا الاختبار البسيط لمعرفة إذا كان الشعر القصير يناسبك:

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وضع هذا الاختبار مصفف الشعر العالمي جون فريدا المعروف بابتكاره القصات الجديدة للنجمات، إذ يقول إن شكل القصة مرتبط بزوايا الوجه.

درس جون الوجوه ورأى أن زاوية عظم الفك هي التي تحدد إذا كان الشخص سيبدو أفضل مع الشعر القصير أو الشعر الطويل. ويؤكد أن النتيجة موثوقة إذا طبقت بدقة وهي سهلة التنفيذ.

لتجربة ذلك، عليك وضع قلم تحت ذقنك أفقياً ومسطرة تحت الأذن عمودياً. حددي نقطة الالتقاء بين القلم والمسطرة. إذا كانت النتيجة أقل من 2.25 ، يمكننا القول إن الشعر القصير يناسبك.

أما إذا كانت النتيجة أكثر من ذلك، فننصحك أن تبقي على الشعر الطويل الذي سيمنحك جاذبية لافتة.

لتأكيد هذه النظرية، يمكنك متابعة صور ميشيل ويليامز وكيم كاردشيان وغيرهما من النجمات وستجدين النتيجة واضحة. كما يمكنك تحليل هذه النظرية على النجمات صاحبات الشعر القصير لتجدي إذا كان يناسبهن.

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