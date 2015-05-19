أسرار جميلة التلفزيون Holly Willoughby

هل تعرفين من هي Holly Willoughby هي واحدة من أجمل نجمات التلفزيون البريطاني؟ حيث تتميز بملامح جذابة وبشرة فاتحة ساهمت في زيادة جاذبيتها من خلال بساطتها في كل شيء بداية من اختيار الملابس والمكياج إلى تسريحات الشعر.

ولعل بساطتها هي السبب وراء اختيارها كوجه للعلامات التجارية العالمية، فما هي أسرار جمالها؟

تعرفي عليها من خلال السطور التالية:

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• روتين Holly في العناية ببشرتها

تعترف هولي بأنها كسولة جداً، لذلك فهي دائماً تختار الخطوات السريعة في العناية بالبشرة، إذ لا تستطيع القيام بخطوات العناية بالبشرة الطويلة، بل تستبدلها بالأمور السريعة التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل:

1. استخدام مزيل المكياج لإزالة آثار الماكياج ليلاً قبل النوم.

2. استخدام كريم الوقاية من الشمس صيفاً وكريمات النهار التي تحتوي على نسبه بسيطة من الـ SPF في أيام الشتاء، وذلك حتى لا تؤذي شمس الشتاء بشرتها.

3. استخدام كريم BB Garnier Miracle يومياً.

4. تهتم Holly بشرب الكثير من الماء مع النوم الهادئ، وتعلق بأن هذين الأمرين لهما كبير الأثر في الحصول على بشرة أكثر صفاءً ونقاءً.

• روتين Holly في المكياج:

أما روتينها في المكياج فهو كالتالي:

1. تحب Holly أحمر الشفاه الغير لامع.

2. لأنها ليست خبيرة في وضع المكياج فهي تفضل استخدام الماكياج البسيط الذي يعتمد على كريم الـ BB بدلاً من كريم الأساس.

3. تعتمد في معظم أيامها العادية على استخدام أحمر الشفاه فقط لإضافة المزيد من البريق إلى إطلالاتها مع ترك باقي وجهها طبيعياً.

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